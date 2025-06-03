Компания Aylo — владелец сервисов Pornhub, Redtube и YouPorn — закроет порнографический контент для посетителей в знак протеста против реализации правительственных мер по проверке возраста пользователей, пишет Le Figaro.

Вместо порнографического контента пользователи из Франции будут видеть изображение Марианны — символа страны — и слоган: «У свободы нет кнопки выключения». Акция начнется 4 июня.

Aylo таким образом протестует против новых требований французского законодательства о проверке возраста пользователей при каждом входе на порнографические сайты — с помощью таких данных, как, например, кредитная карта или удостоверение личности.

В Aylo подчеркивают, что поддерживают саму концепцию проверки возраста, чтобы доступ к порнографии не могли получить несовершеннолетние, но считают установленные властями механизмы ее реализации «безответственными, несоразмерными и неэффективными» и потенциально подвергающими пользователей риску взломов или утечек.

Франция является вторым по величине рынком Pornhub в мире после США.

В конце мая Еврокомиссия объявила о начале расследования в отношении порносайтов Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos. В Брюсселе полагают, что эти платформы могут нарушать закон ЕС о цифровых услугах (DSA). Компаниям грозят штрафы в размере до 6% годового оборота.

В России Pornhub с 2017 года проверяет возраст посетителей с помощью обязательной авторизации через сервис «ВКонтакте».

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