Нидерландская ультраправая партия выходит из правящей коалиции из-за разногласий по вопросу предоставления убежища. Это грозит развалом правительства

Нидерландская ультраправая Партия свободы (PVV) выходит из правительственной коалиции из-за разногласий по вопросу предоставления убежища в стране, объявил ее лидер Герт Вилдерс.

«Нет подписей под нашими планами по убежищу. Никаких изменений в коалиционном соглашении. PVV выходит из коалиции», — написал Вилдерс об отказе партнеров поддержать предложения его партии. В следующем твите он уточнил, что у PVV «не было выбора». «Я обещал избирателям самую строгую политику предоставления убежища, но вам ее не дали», — добавил Вилдерс.

Лидер PVV хотел, чтобы остальные члены коалиции взяли на себя обязательства по предложенному партией десятипунктному плану о предоставлении убежища. Вилдерс, как отмечает Reuters, требовал немедленной поддержки его предложений по полному прекращению приема мигрантов в стране, отправке сирийцев обратно на родину и закрытию приютов для беженцев.

Коалиция, в которую также входят партии «Фермеры и граждане», «Новый общественный договор» и Народная партия за свободу и демократию запланировала утро 3 июня кризисные переговоры, чтобы обсудить требования Вилдерса об ужесточении мер по предоставлению убежища, пишет Politico. Лидеры партий называют действия Вилдерса «безответственными» и говорят, что он «снова ставит свои собственные интересы выше интересов страны».

По словам Вилдерса, он проинформировал премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа, о выходе всех министров партии PVV из правительства. Схооф пока не отреагировал на это сообщение.

Выход PVV из коалиции, как отмечает Reuters, может привести к развалу нынешнего правительства (оно продержалось меньше года) и к новым выборам.

В ноябре 2023 года ультраправая PVV одержала победу на парламентских выборах в Нидерландах. Ее лидер Герт Вилдерс известен как антиисламист, сторонник ужесточения миграционной политики и идеолог выхода Нидерландов из ЕС, аналогичного «брекзиту». После нескольких месяцев переговоров в июле 2024-го была создана правительственная коалиция, в состав которой вошла PVV.

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