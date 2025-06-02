В телеграме появился канал «Прошмандовцы русской эмиграции». Там публикуют (и никак не проверяют) анонимные «отзывы на мудаков»

Анонимные активисты создали телеграм-канал «Прошмандовцы русской эмиграции», в котором публикуют имена и фотографии мужчин, обвиняя их в насилии, в том числе сексуализированном, харрасменте, угрозах и обмане. Внимание на канал обратило издание «Холод».

Канал, как сообщили его авторы, появился «на волне истории об активисте и насильнике Михаиле Плетневе». 29 мая «Холод» опубликовал расследование о сексуализированном насилии со стороны Плетнева в отношении четырех девушек. Первый пост в «Прошмандовцы русской эмиграции» опубликовали 30 мая. Сейчас на канал подписаны более 11 тысяч пользователей.

Внимание, в следующем абзаце есть мат.

«В эмиграции женщины становятся уязвимее, и сплетни — наша единственная защита от мудаков. Слухи о злодеяниях плетнева передавались из города в город, но обрели цифровую оболочку слишком поздно, только в мае этого года. Этот канал будет коллективной базой знаний об уебках российской эмиграции. Предупреждена — значит вооружена», — заявили авторы канала (орфография автора сохранена).

Авторы предложили читателям присылать «отзывы на мудаков в формате „имя-локация/что натворил/фотка/пруфы (если есть)“», пообещав опубликовать их анонимно.

Редакция «Холода» обратилась к авторам телеграм-канала с вопросами о том, как проверяется информация от подписчиков. Они пообещали ответить на них позже. В заметке «Холода» обновлений не появилось, но авторы канала обновили свой первый пост, заявив, что «не берут на себя ответственность за достоверность информации, которую нам присылают».

«Скрины и фотографии можно подделать, переписку можно удалить у двоих, мы не осинтеры и не детективы. Поэтому пруфы — необязательное условие для публикации. Вы сами решаете, верить или нет», — говорится в посте.

Михаил Плетнев — оппозиционный активист, который работал в штабе блогера Максима Каца и снимал тиктоки для издания The Insider. В расследовании «Холода» четыре девушки обвинили Плетнева в сексуализированном насилии. Одной из пострадавших в тот момент было 15 лет.