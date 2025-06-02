В Колорадо напали на участников акции в поддержку израильских заложников. Преступник использовал самодельный огнемет и коктейли Молотова, ранены восемь человек

По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате нападения на участников демонстрации еврейской общины в городе Боулдер в американском штате Колорадо 1 июня, сообщает Reuters, ссылаясь на местные власти.

Преступник, вооруженный самодельным огнеметом и коктейлями Молотова, напал на участников еженедельной акции в поддержку израильских заложников, удерживаемых террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа с 2023 года.

Нападавший, который в момент инцидента был без рубашки, кричал «Они убийцы!» и «Покончим с сионистами!», сообщает CNN, ссылаясь на видео очевидцев. При задержании он скандировал «Свободу Палестине!».

Ранения получили восемь человек в возрасте от 52 до 88 лет, их госпитализировали, по крайней мере, один из них находится в критическом состоянии, сообщили в ФБР. Следователи рассматривают случившееся как террористической акт, заявил специальный агент ФБР Марк Михалек.

По данным ФБР, нападение совершил 45-летний Мухаммад Сабри Соломон. Ранее он просил убежище в США, ему отказали в визе в 2005 году, сообщили источники CNN. Как он смог попасть в США, неизвестно. Заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер заявил, что Соломон «незаконно просрочил» туристическую визу. В полиции Боулдера считают, что это единственный подозреваемый. После задержания нападавшего госпитализировали.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что потрясен «ужасным антисемитским терактом» в Боулдере. Он назвал случившееся «чистым антисемитизмом».

Нападение в Колорадо произошло вскоре после того, как в мае вооруженный уроженец Чикаго убил двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне.