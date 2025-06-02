Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге

Украина получила официальное приглашение на ближайший саммит НАТО, который состоится в Гааге. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский не уточнил, то именно будет представлять Украину на саммите, лишь отметив, что министр иностранных дел Андрей Сибига будет говорить со своими коллегами «об инфраструктуре».

В середине мая нидерландские СМИ писали, что администрация Дональда Трампа выступает против приглашения Украины на саммит. Госсекретарь США Марко Рубио это отрицал.

«Радио Свобода» в конце мая сообщало, что в итоговом коммюнике саммита может не быть упоминаний о российско-украинской войне из-за позиции Трампа.

Ежегодный саммит НАТО пройдет в Гааге с 24 по 26 июня.