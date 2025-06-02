Стармер объявил, что Великобритания переходит в режим «готовности к войне»

Армия Великобритании в рамках новой оборонной стратегии переходит в режим «готовности к войне». Об этом, пишет Sky News, объявил 2 июня премьер-министр страны Кир Стармер, представляя на пресс-конференции в Глазго планы правительства по расходам на оборону.

По словам премьера, режим постоянной готовности к боевым действиям станет одним из трех «фундаментальных изменений» в политике Великобритании с целью создания армии, которая «к 2035 году станет в десять раз более смертоносной».

Второй принцип подразумевает, что оборонная политика Великобритании «всегда будет ориентирована на укрепление НАТО». Третий принцип — внедрение инноваций в вооруженных силах «со скоростью военного времени».

Как ранее заявлял Стармер, изменение обороной стратегии исходит из того, что Великобритания не может игнорировать постоянную угрозу со стороны России и должна подготавливаться к возможному конфликту, чтобы предотвратить его.

Целиком новая оборонная доктрина еще не обнародована. Ее должен представить 2 июня в Палате общин министр обороны Великобритании. Частично положения документа уже освещались в британской прессе и Стармер подтвердил некоторые из этих подробностей.

В частности, правительство намерено объявить о том, что построит шесть новых заводов по производству боеприпасов, а также 12 новых атомных подводных лодок (по одной каждые 18 месяцев). Также в планах властей создание нового дальнобойного оружия, выделение 15 миллиардов фунтов стерлингов на ядерную программу, а также инвестиции в системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Стармер также упомянул о планах нарастить оборонные расходы Великобритании до 3% от ВВП, но отказался называть срок, за который удастся достигнуть этого показателя.

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