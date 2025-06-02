Активисты Greenpeace украли из парижского музея статую Макрона и установили ее у посольства России

Из парижского Музея Гревен 2 июня украли восковую фигуру президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Le Figaro.

По словам источника издания в полиции, две женщины и мужчина пришли в музей утром в 10:30 под видом туристов. Уже внутри здания она переоделись и представились сотрудниками музея. Они обернули статую Макрона в одеяло и вышли с ней через запасной выход.

Через несколько минут в музей позвонил мужчина, представившийся активистом Greenpeace, и заявил, что именно эта организация осуществила кражу.

Затем активисты отнесли статую к посольству России и установили ее там. Таким образом они выразили протест против экономических связей Франции и России.

Об акции также сообщается на сайте французского отделения Greenpeace.

«Сегодня активисты Greenpeace France осудили лицемерие Эммануэля Макрона и призвали к расторжению контрактов с Россией. Они одолжили статую Макрона из музея Гревен, посчитав, что он не заслуживает того, чтобы его выставляли в этом всемирно известном культурном учреждении, пока он не расторгнет французские контракты с Россией», — говорится в сообщении.

По данным Le Figaro, стоимость восковой статуи Макрона составляет 40 тысяч евро.

В сообщении Greenpeace, в частности, говорится, что в 2024 году Франция стала крупнейшим европейским импортером российского сжиженного газа (СПГ), а также нарастила импорт химических удобрений.