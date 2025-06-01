В Курской области обрушился мост, по которому ехал грузовой поезд. Ранее в Брянской области обрушился мост на пассажирский поезд

В ночь на 1 июня в Курской области обрушился железнодорожный мост, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

ЧП произошло в Железногорском районе на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка. По словам чиновника, мост обрушился во время движения грузового локомотива, часть поезда рухнула на автомобильную дорогу под мостом.

В результате загорелся тепловоз, пожар оперативно локализовали.

Всю бригаду машинистов тепловоза доставили в больницу. У одного из них повреждены ноги.

Движение транспорта на автодороге под мостом перекрыто.

Причины обрушения моста устанавливаются, добавил Хинштейн.

Вечером 31 мая в соседней Брянской области в Выгоничском районе обрушился автомобильный мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов — Москва». В момент обрушения по мосту проезжала фура. В результате с рельсов сошли локомотив и четыре вагона. Погибли семь человек, еще 66 пострадали. Госпитализированы 47 человек, из них трое, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.