В Брянской области обрушился мост, под которым проходил пассажирский поезд. Телеграм-каналы сообщили о подрыве опор моста. Погибли семь человек

В районе поселка Выгоничи в Брянской области обрушился мост, в этот момент под ним проезжал пассажирский поезд. Об этом сообщили близкие к силовикам телеграм-каналы Baza, Mash, 112 и Shot.

Информацию об обрушении моста в Выгоничском районе подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. К сожалению, есть пострадавшие. На месте работают все экстренные службы, представители органов власти. Делается все необходимое для оказания помощи пострадавшим», — сообщил Богомаз.

Телеграм-каналы пишут, что возможной причиной обрушения моста мог стать подрыв опор.

Mash сообщает о 22 пострадавших. По данным Baza, погибли четыре человека, пострадали 44. Официального подтверждения этой информации нет.

Поезд шел по маршруту Климов — Москва.

Вскоре комментарий выпустила пресс-служба Московской железной дороги. В нем говорится вечером 31 мая на перегоне Пильшино — Выгоничи «произошел сход локомотива и вагонов» пассажирского поезда сообщением Климов — Москва. По данным МЖД, это произошло «из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

Обновление. В 02:45 губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате обрушения моста на поезд погибли семь человек. «В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе 2 детей. Двое из пострадавших, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии», — заявил губернатор.