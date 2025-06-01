В Брянской области обрушился мост, под которым проходил пассажирский поезд. Телеграм-каналы сообщили о подрыве опор моста. Погибли семь человек
В районе поселка Выгоничи в Брянской области обрушился мост, в этот момент под ним проезжал пассажирский поезд. Об этом сообщили близкие к силовикам телеграм-каналы Baza, Mash, 112 и Shot.
Информацию об обрушении моста в Выгоничском районе подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. К сожалению, есть пострадавшие. На месте работают все экстренные службы, представители органов власти. Делается все необходимое для оказания помощи пострадавшим», — сообщил Богомаз.
Телеграм-каналы пишут, что возможной причиной обрушения моста мог стать подрыв опор.
Mash сообщает о 22 пострадавших. По данным Baza, погибли четыре человека, пострадали 44. Официального подтверждения этой информации нет.
Поезд шел по маршруту Климов — Москва.
Вскоре комментарий выпустила пресс-служба Московской железной дороги. В нем говорится вечером 31 мая на перегоне Пильшино — Выгоничи «произошел сход локомотива и вагонов» пассажирского поезда сообщением Климов — Москва. По данным МЖД, это произошло «из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта».
Обновление. В 02:45 губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате обрушения моста на поезд погибли семь человек. «В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе 2 детей. Двое из пострадавших, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии», — заявил губернатор.