В Сумской области ввели обязательную эвакуацию еще в 11 населенных пунктах из-за постоянных обстрелов

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров подписал распоряжении об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района.

«Решение принято ввиду постоянной угрозы жизни гражданского населения в результате обстрелов пограничных общин», — говорится в сообщении.

В перечень попали населенные пункты Горобовка, Штановка, Вороновка, Янченки, Цымбаловка, Шкуратовка, Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка.

«Призываю жителей не медлить с решением об эвакуации. Оставаться в зоне постоянной опасности — это прямая угроза вашей жизни и здоровью», — заявил Григоров.

Всего под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов Сумской области.

Сумская область Украины граничит с российскими Курской, Брянской и Белгородской областями.

25 мая Минобороны РФ заявило, что после вытеснения подразделений ВСУ из Курской области войска РФ «приступили к выполнению задачи по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы России». Начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин тогда заявлял, что российские военные взяли под свой контроль населенные пункты Марьино и Локня в Сумской области.

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