ПСЖ разгромил «Интер» и впервые выиграл Лигу чемпионов
Источник: Meduza
Французский клуб «Пари Сен-Жермен» разгромил миланский «Интер» в финале Лиги чемпионов и впервые в своей истории стал победителем турнира.
Матч, проходивший в Мюнхене, завершился со счетом 5:0.
Дублем в составе парижского клуба отметился Дезире Дуэ, еще по одному мячу забили Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.
«Интер» второй раз за последние три года дошел до финала Лиги чемпионов и оба раза проиграл в решающем матче.
В нынешнем сезоне для ПСЖ это уже четвертый трофей. Парижский клуб выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.
За ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Сафонов сыграл дважды — оба раза на групповом этапе турнира.