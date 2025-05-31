ПСЖ разгромил «Интер» и впервые выиграл Лигу чемпионов

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» разгромил миланский «Интер» в финале Лиги чемпионов и впервые в своей истории стал победителем турнира.

Матч, проходивший в Мюнхене, завершился со счетом 5:0.

Дублем в составе парижского клуба отметился Дезире Дуэ, еще по одному мячу забили Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

«Интер» второй раз за последние три года дошел до финала Лиги чемпионов и оба раза проиграл в решающем матче.

В нынешнем сезоне для ПСЖ это уже четвертый трофей. Парижский клуб выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны.

За ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Сафонов сыграл дважды — оба раза на групповом этапе турнира.