Войска РФ атаковали ракетами и беспилотниками Харьковскую и Одесскую области. Есть пострадавшие

Российские военные в ночь на 30 мая нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по Харьковской области, сообщили местные власти и ГСЧС Украины.

В Слободском районе Харькова в результате атаки произошел пожар на территории коммунального транспортного предприятия. Загорелось одно из зданий и троллейбус, повреждены 38 транспортных средств предприятия и дома, расположенные по соседству. Три мирных жительницы пострадали.

В селе Васильев Хутор Чугуевского района после попадания ракеты и беспилотников повреждены частный дом, фермы, складское здание и техника. Пострадали восемь человек, из них двое — 16-летние подростки.

В селе Яворское Изюмского района беспилотник повредил здание фермы. В городе Изюм после попадания дрона произошел пожар на складе. Люди не пострадали.

В Одесской области, как сообщили в местном управлении ГСЧС, после атаки беспилотников произошел пожар в отделении «Новой Почты», повреждены припаркованные рядом грузовые автомобили. Люди не пострадали.

Всего, по данным командования Воздушных сил ВСУ, российские военные ночью запустили по Украине 90 беспилотников типа «Шахед» и дронов-имитаторов, а также две баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23». Основными направлениями атаки стали Харьковская, Одесская и Донецкая области.

К утру украинские военные сбили обезвредили 56 дронов типа «Шахед». «Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях», — заявили в Воздушных силах ВСУ.

Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что за ночь 30 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников: 15 дронов сбили над Белгородской областью, 12 - над Курской.

При атаке в Белгородской области в районе села Зозули Борисовского района беспилотник попал по автомобилю, водитель пострадал, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Раненого отправили в больницу.

В Курске ранения получил один человек — 27-летний мирный житель ехал в автомобиле, рассказал глава региона Александр Хинштейн. Пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями. Обломки беспилотника повредили здание Курской городской больницы № 1 и многоквартирные дома.