«Важные истории»: в 2024 году контракт с Минобороны РФ подписали до 407 тысяч человек, но темпы вербовки продолжают снижаться

В 2024 году от 374,2 тысячи до 407,2 тысячи человек заключили контракт с Вооруженными силами РФ, подсчитали «Важные истории» на основе данных о расходах федерального бюджета. Такой разброс объясняется тем, что в августе 2024-го Владимир Путин поднял выплату за заключение контракта с Минобороны РФ, поэтому точные данные о контрактниках за третий квартал года рассчитать сложно.

Как отмечает издание, темп вербовки новобранцев в армию по сравнению с 2023 годом снизился. В четвертом квартале 2024-го контракт в среднем подписывали 1700 человек в день, что в 1,3 раза меньше, чем в аналогичный период 2023 года.

Расчеты «Важных историй» показывают, что власти РФ по-прежнему завышают число новых контрактников, однако не так сильно, как раньше. В конце 2024 года министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что контракт на службу заключили 427 тысяч человек. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев утверждал, что за 2024 год российские вооруженные силы пополнились 450 тысячами контрактниками.

В мае 2025 года президент РФ заявил, что ежемесячно на войну в Украину отправляются 50-60 тысяч новобранцев, что свидетельствует о почти двукратном росте числа желающих заключить контракт. «Важные истории» проверили это заявление Путина, изучив сведения о выплатах единовременных бонусов новым контрактникам из региональных бюджетов (данные о расходах федерального бюджета за 2025 год еще не опубликованы).

Согласно оценке издания, весной 2025 года темп вербовки продолжил снижаться. В среднем контракты на военную службу сейчас заключают около 1000 человек в день по всей России, подсчитал научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP) Янис Клюге.

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