Суд в Омске запретил ссылки на мемы с Путиным в образе Гитлера

Кировский районный суд Омска признал запрещенным в России 12 страниц в интернете, где размещены фотографии и мемы с президентом России Владимиром Путиным. На решение суда обратила внимание «Верстка».

С иском в суд обратился прокурор Кировского административного округа. По его мнению, на некоторых из изображений присутствует нацистская символика, а сами картинки и надписи «дискредитируют президента РФ» и оскорбляют его честь и достоинство.

Суд, в частности, запретил ссылку на изображение Путина, на котором ему пририсовали усы и прическу Адольфа Гитлера. Под запрет попало похожее изображение, но с надписью «Putler Kaput».

Запрещенной к распространению стала ссылка на портал «Стихи.ру», где размещено изображение, на котором к голове Путина приставлен пистолет и сделана надпись «Как спасти Россию от позора».

Суд также запретил страницу портала Fishki.net с подборкой фотографий с протестных акций в Москве. Претензии прокуратуры связаны с изображением, на котором мужчина держит плакат с надписью «Агрессия Путина против Украины направлена против России и Европы».

В прокуратуре Омска посчитали, что эти изображения «негативным образом сказываются на интересах общества и государства, побуждают неопределенный круг лиц к совершению террористической деятельности, преступлений и способствуют их совершению, что, в свою очередь, может привести к нарушению прав и свобод человека и гражданина, в том числе несовершеннолетних, а также безопасности государства».