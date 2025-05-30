Суд в Москве оштрафовал двух активистов на 20 тысяч рублей за акцию с цитатами Путина и Медведева у горельефа со Сталиным в метро

Тверской районный суд Москвы назначил штраф в 20 тысяч рублей активистке Софье Безменовой по статье о нарушении правил проведения митинга (статья 20.2 КоАП) из-за акции у горельефа с Иосифом Сталиным на станции метро «Таганская». Об этом сообщает Sotavision.

16 мая активисты разместили у скульптуры Сталина на станции «Таганская» плакаты с высказываниями президента России Владимира Путина и бывшего президента Дмитрия Медведева, в которых они критикуют сталинизм.

Безменову задержали в метро 21 мая. Ее отпустили из ОВД через семь часов с протоколом о нарушении правил проведения митинга. Согласно протоколу, она положила один плакат в 11:28, а вскоре еще один плакат положил активист Тимофей Ростопчин. Полиция посчитала это «скрытой формой публичного мероприятия в виде пикетирования», которая «привлекла внимание пассажиров метрополитена».

Защита активистки отмечала, что состав правонарушения отсутствует, так как Безменова не стояла с плакатом и не делала действий, которые привлекали бы к ней внимание. Сама активистка указала в протоколе, что таким образом хотела почтить память жертв сталинских репрессий.

Аналогичный штраф суд назначил Ростопчину. Он не признал вину и заявил, что не пересекался с Безменовой, не произносил лозунгов, а возложение таблички с цитатой не было никак и ни с кем спланировано.

Адвокат Ростопчина Матвей Цзен заявил на судебном заседании, что его подзащитный никак не выделялся среди прохожих, таким образом он не осуществлял пикетирование, поскольку не привлекал к себе внимание. Кроме того, по словам защиты, возложение таблички не является формой публичного массового мероприятия.

Высказывание Путина, процитированное активистами, было сделано во время его Прямой линии в 2009 году: «Весь позитив был достигнут неприемлемой ценой. Достижение результата путем репрессий неприемлемо. В этот период [правления Сталина] были не только культ личности, но и массовые преступления перед народом». Слова Медведева, приведенные на плакате, были сказаны им в День памяти жертв политический репрессий в 2012 году: «За то, что происходило тогда, не только Иосиф Сталин, но целый ряд других руководителей заслуживают самой жесткой оценки. Их невозможно привлечь к ответственности, но это именно так».

В московском метро 15 мая открыли горельеф с фигурой Иосифа Сталина в полный рост — он находится в переходе станции «Таганская» кольцевой линии. Как объяснили в метрополитене, это «подарок пассажирам» к 90-летию транспортной сети.

Читайте также

На «Таганской» в Москве открыли горельеф со Сталиным — и тут началось Активисты критикуют мэрию, бывшая глава Пушкинского музея разносит «халтурную работу», а ее саму обвиняют в нормализации сталинизма

Читайте также

На «Таганской» в Москве открыли горельеф со Сталиным — и тут началось Активисты критикуют мэрию, бывшая глава Пушкинского музея разносит «халтурную работу», а ее саму обвиняют в нормализации сталинизма