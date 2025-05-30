Основное юрлицо Microsoft в России объявило, что подаст на банкротство. После начала войны к нему подавали иски на миллионы рублей
Основное российское юрлицо американской компании Microsoft, ООО «Майкрософт Рус», объявило о намерении подать на банкротство, указано на сайте Федресурса.
В карточке юрлица говорится, что оно подаст заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Других подробностей там не приводится, когда будет подано заявление — не уточняется. При этом в числе кредиторов «Майкрософт Рус» указан Газпромбанк, но сумма задолженности не уточняется.
С 2022 года, после начала войны и сокращения бизнеса корпорации в России, «Майкрософт Рус» получила десятки судебных исков на миллионы рублей от российских компаний, закупавших лицензии на Windows и Office. Иски были связаны с неисполнением обязанностей по договору, а в числе истцов были «Северсталь», «Аэрофлот», ВТБ, «МегаФон», «Лента», «Сургутнефтегаз», Газпромбанк (он требовал 91 миллион рублей) и другие.
В структуру Microsoft в России входят еще три юрлица — «Майкрософт девелопмент центр рус», «Майкрософт мобайл рус» и «Майкрософт пейментс рус», отмечает DTF.