Минюст РФ объявил «иноагентами» демографа Алексея Ракшу и фотографа Евгения Фельдмана

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», включив в него шесть человек.

В реестр попали:

бывший фотограф «Медузы» Евгений Фельдман;

демограф Алексей Ракша;

бывший председатель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов;

писатель Алексей Экслер;

сооснователь «ОВД-Инфо» Григорий Охотин;

куратор культурных программ общества «Мемориал» Александра Поливанова.

В реестр также включил проект «Москва против мобилизации».

По версии Минюста, они «распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике», а также принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов «иностранных агентов». Минюст также отмечает, что Охотин, Поливанова, Экслер и Фельдман выступали против «специальной военной операции».