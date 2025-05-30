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Минюст РФ объявил «иноагентами» демографа Алексея Ракшу и фотографа Евгения Фельдмана

Источник: Минюст РФ

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», включив в него шесть человек. 

В реестр попали: 

  • бывший фотограф «Медузы» Евгений Фельдман;
  • демограф Алексей Ракша;
  • бывший председатель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов;
  • писатель Алексей Экслер;
  • сооснователь «ОВД-Инфо» Григорий Охотин;
  • куратор культурных программ общества «Мемориал» Александра Поливанова. 

В реестр также включил проект «Москва против мобилизации».

По версии Минюста, они «распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике», а также принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов «иностранных агентов». Минюст также отмечает, что Охотин, Поливанова, Экслер и Фельдман выступали против «специальной военной операции». 