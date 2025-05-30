Минюст РФ объявил «иноагентами» демографа Алексея Ракшу и фотографа Евгения Фельдмана
Источник: Минюст РФ
Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», включив в него шесть человек.
В реестр попали:
- бывший фотограф «Медузы» Евгений Фельдман;
- демограф Алексей Ракша;
- бывший председатель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов;
- писатель Алексей Экслер;
- сооснователь «ОВД-Инфо» Григорий Охотин;
- куратор культурных программ общества «Мемориал» Александра Поливанова.
В реестр также включил проект «Москва против мобилизации».
По версии Минюста, они «распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике», а также принимали участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов «иностранных агентов». Минюст также отмечает, что Охотин, Поливанова, Экслер и Фельдман выступали против «специальной военной операции».