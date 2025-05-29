В Ставрополе при взрыве погиб ветеран войны в Украине и участник программы «Время героев» Заур Гурциев. Губернатор заявил, что не исключен теракт

В Ставрополе при взрыве погиб ветеран войны в Украине Заур Гурциев, который после возвращения с фронта стал участником программы «Время героев» и первым заместителем главы администрации города. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Губернатор написал, что Гурциев погиб «в результате ночного инцидента на улице Чехова», не уточнив, что это был за инцидент. Он добавил, что на месте работают правоохранительные органы и спецслужбы. «Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины», — заявил он.

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко ранее сообщил, что рядом с жилым домом по улице Чехова, 85/19, «произошел хлопок» и погибли двое мужчин. Телеграм-каналы Mash и Shot писали, что, предположительно, была взорвана граната. При взрыве несколько машин получили повреждения.

34-летний Гурциев стал участником кадровой президентской программы «Время героев» в мае 2024 года. На сайте программы сообщается, что он руководил воздушной частью операции российских войск по захвату Мариуполя, а также получил несколько наград, одну из них — «за Авдеевку» в Донецкой области, где шли бои. В сентябре того же года Гурциев был назначен на должность первого заместителя главы города Ставрополя.