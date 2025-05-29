Украинские дроны атаковали Москву. Обломки упали на жилой дом на проспекте Вернадского

Обломки украинского беспилотника упали на проспекте Вернадского в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, жилой дом не получил серьезных повреждений, никто не пострадал.

Обломки дрона упали на ЖК «Миракс Парк», сообщает Mash. Повреждена облицовка здания.

Под удар украинских БПЛА также попал Одинцовский городской округ Московской области. Российские телеграм-каналы опубликовали видео, на котором видно, как дрон сбивают над жилыми домами. Обломки сбитого беспилотника упали во дворе. Небольшие повреждения получил автомобиль, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Власти Московской области пока это не комментировали.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 29 мая силы ПВО сбили 48 украинских беспилотников, в том числе три над московским регионом.

В течение ночи Росавиация временно вводила ограничения на прием и отправку самолетов в нескольких аэропортах, в том числе в московском Внуково.