Маск отрицает, что его компания xAI (делает чат-бот Grok) заключила соглашение с Telegram

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил в соцсети X, что его компания xAI и мессенджер Telegram не заключали соглашение о партнерстве сроком на один год, как об этом ранее заявил основатель Telegram Павел Дуров.

«Никакое соглашение не подписано», — заявил Маск в ночь на 29 мая.

В ответ Павел Дуров сообщил, что это действительно так: «Верно. Достигнута принципиальная договоренность, но формальности еще не улажены».

Дуров сообщил 28 мая, что Telegram и xAI договорились о партнерстве сроком на один год. В рамках партнерства в мессенджер будет интегрирован чат-бот Grok, разработанный xAI на основе технологии искусственного интеллекта. Дуров заявил, что пользователи Telegram «получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке» уже этим летом.