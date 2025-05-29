Хейли Бибер продала свой бренд косметики Rhode

Компания e.l.f. Beauty купила косметический бренд Rhode, основанный американской моделью Хейли Бибер, за один миллиард долларов, сообщает CNN.

Сделка обошлась e.l.f. Beauty в 800 миллионов долларов, еще 200 миллионов компания пообещала выплатить Бибер в случае роста продаж. Ожидается, что сделка будет окончательно закрыта в конце 2025 года.

Бибер останется в Rhode в качестве креативного директора и будет руководить отделом инноваций.

Хейли Бибер основала бренд Rhode в 2022 году. За последний финансовый год, завершившийся в марте 2025-го, доход компании от продаж составил 212 миллионов долларов. Также в начале 2025-го Rhode объявил, что его продукция будет представлена ​​в магазинах Sephora в Северной Америке и Великобритании.

e.l.f. один из крупных игроков на рынке средств по уходу за кожей и макияжу для молодых потребителей, а также самый популярный косметический бренд среди подростков, пишет CNN. Компания заявила, что намерена помочь Rhode расширить розничную торговлю и увеличить присутствие бренда по всему миру.

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