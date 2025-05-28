Вера Полозкова рассказала в своем инстаграме, как терпела издевательства со стороны мужа и чуть не покончила с собой. С 2014-го по 2019 год она была замужем за бас-гитаристом своей группы Александром Бганцевым. Совместной фотографией с ним Полозкова сопроводила пост.

Из поста следует, что бывший муж много лет унижал ее и подвергал психологическому насилию. В публикации она привела некоторые фразы, которые Бганцев говорил о ней или их общих детях.

Внимание, далее в тексте есть мат.

«Ты ебанулась, я смотрю, совершенно».

«Я жалею, что не был тогда мужиком, чтобы сказать нет, и ты его не рожала»

«Дети были твоей идеей, Вер. Я должен был уйти еще до Федяна».

«Когда ты на аборт? Я тебя из петли доставать не буду, когда она родится».

«Орет она? Ну ебани ее о стенку головой — и заткнется». (Дочери был месяц, у нее были колики)

«Лучше б что-то полезное из роддома привезла»

«Рот закрой, грязь»

«Смотри не перепутай, с кем вести войну. Жертва, блядь»

Полозкова рассказала, что из-за обращения бывшего мужа сомневалась «даже в инстинктивных, рефлекторных своих реакциях», боялась выйти из комнаты, «чтобы не оказаться виноватой в том, что все еще существует», у нее начались мигрени. Она также призналась, что из-за отношений с мужем пыталась совершить самоубийство:

Через десять лет я попыталась покончить с собой, потому что не понимала, как это остановить. Мы уже расстались, Арише уже было полгода. Пандемия, и он вернулся в квартиру «помогать со старшими»; я всех содержала, у него не было работы и жилья. Он меня нашел с ножом в руке, в луже слез, на полу в кухне. «Вставай, сука, — сказал он. — Ребенка напугаешь».

Полозкова объяснила свою публикацию желанием «предостеречь всех, кто еще питает иллюзии». «У меня ушло на это шесть лет. У меня не было отца. Мне казалось, что лучше такой, чем никакого совсем. Но нет. Лучше никакого совсем», — добавила она.

Вера Полозкова — российская поэтесса, актриса и певица. В марте 2022 года, вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину, Полозкова уехала из России.

У Полозковой и Александра Бганцева двое детей — сыновья Федор и Савва. У поэтессы также есть младшая дочь Арина.

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