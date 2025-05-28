Суд приговорил бывшего ректора Казанского университета к 22 годам по делу об убийстве из 1990-х. Он считался одним из самых влиятельных людей Татарстана

Савеловский суд Москвы приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего ректора Казанского университета Ильшата Гафурова, сообщает «Бизнес Online».

Гафуров был признан виновным в соучастии в убийстве бизнесмена из Елабуги Айдара Исрафилова, которое произошло в 1999 году в Москве. Гафуров в то время был главой Елабужского района, а с Исрафиловым, который контролировал крупнейший местный рынок, у него был конфликт из-за отчислений с рынка в местный бюджет.

По версии следствия Гафуров заказал убийство Исрафилова членам ОПГ «29-й комплекс». Его признали виновным по статьям о подстрекательстве к убийству и о подстрекательстве к подготовке убийства.

Гафуров своей вины не признал. Он находился под арестом с декабря 2021 года.

До своего ареста Гафуров считался одним из самых влиятельных людей Татарстана. С 2010 года он возглавлял Казанский федеральный университет, с 2012 года был депутатом регионального парламента от «Единой России». Гафуров также был доверенным лицом Владимира Путина на выборах и сопредседателем регионального штаба Общероссийского народного фронта.

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