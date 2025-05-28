На Кевина Костнера подали в суд из-за сцены изнасилования в его фильме

Каскадерша Девин Ла Белла подала иск в суд на режиссера Кевина Костнера из-за съемок сцены изнасилования в его фильме «Горизонты: Часть 2». Ла Белла потребовала от Костнера и команды продюсеров возмещения ущерба за сексуализированные домогательства, враждебную рабочую среду и нарушение условий контракта.

Ла Белла в фильме выступала дублершей актрисы Эллы Хант. Как утверждает истица, однажды ее заставили сыграть в сцене изнасилования без предварительной подготовки и уведомления (все сцены, включающие имитацию секса, требуют уведомления актеров за 48 часов и получения их явного согласия).

Сцена, утверждает Ла Белла, снималась без обязательного присутствия координатора по интимным сценам. Также площадка во время съемок не была закрыта, хотя для сцен деликатного характера, включающих наготу, секс или изнасилование, на месте должно присутствовать лишь минимально необходимое количество членов съемочной группы.

«Я осталась беззащитной, незащищенной и глубоко преданной системой, которая обещала безопасность и профессионализм», — заявила Ла Белла в иске. Адвокаты Костнера отвергли обвинения, заявив, что дублерша уже «много раз аналогично обвиняла людей из индустрии».

Фильм «Горизонты: Часть вторая» — это вестерн, вышедший в августе 2024 года. Он является частью саги из четырех фильмов, рассказывающей о покорении Дикого Запада переселенцами с востока США. Кевин Костнер выступает как режиссер, продюсер и исполнитель главной роли.