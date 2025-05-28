Мединский: Россия предложила Украине дату и место новой встречи

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия уже предложила Украине место и время для новой встречи. Пост Мединского в телеграме появился вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в затягивании процесса.

По версии Зеленского, глава Минобороны Украины Рустем Умеров звонил Мединскому и получил от того заверения, что Москва скоро озвучит свою позицию по прекращению огня. «Но мы так ничего и не дождались. Никто не дождался. Мы обратились к США — они тоже ждут. Все ждут. Наверное, не стоит ждать — надо переходить к более серьезным шагам», — сказал президент Украины.

Мединский, вопреки заявлению Зеленского, сказал, что сам позвонил Умерову и предложил «точную дату и место встречи для обмена меморандумами — перечнем условий для прекращения боевых действий». Он заявил, что Россия «там же, сразу на месте» готова сразу продолжать переговоры.

«Украинская сторона пошла совещаться. Видимо, совещание затянулось. Ждем подтверждения и готовы в обозначенную нами дату — в ближайшие дни — лично встретиться и начать работать», — заявил Мединский.

Обменяться детальными документами с условиями прекращения огня РФ и Украина договорились во время встречи в Стамбуле. Как было заявлено, когда эти документы будут готовы, переговоры продолжатся.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог 26 мая заявил, что Вашингтон уже получил список условий от украинской стороны.