Верховный суд России предложил смягчить наказание за хранение наркотиков без цели сбыта

Верховный суд России разработал законопроект, в котором предлагает изменить наказание за незаконные оборот и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах без цели сбыта. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документ, утвержденный пленумом суда.

Изменения предлагается внести в части 2 и 3 статьи 228 УК РФ. В настоящее время наказание за незаконный оборот в крупном размере (часть 2) предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы, а в особо крупном (часть 3) — от 10 до 15 лет.

Верховный суд предлагает установить наказание по части 2 статьи 228 УК РФ в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а по части 3 этой же статьи — до 10 лет без указания нижних пределов.

«Анализ судебной практики указывает на излишнюю суровость этой нормы, тем более что субъекты таких преступлений — потребляющие наркотические средства лица, зачастую нуждающиеся в лечении от наркомании», — заявили в Верховном суде, добавив, что во многих случаях, когда совершение преступления не связано со сбытом, судьи назначают наказание ниже нижнего предела санкций.

Верховный суд также предлагает разрешить судьям накладывать на впервые осужденного обязанность пройти лечение от наркозависимости или медицинскую социальную реабилитацию, а также применять отсрочку отбытия реального наказания для лечения и реабилитации наркозависимого.

Авторы законопроекта отметили, что преступления в сфере незаконного оборота наркотиков без цели их сбыта часто совершают «нуждающиеся в лечении наркозависимые лица, именно их заболевание является фактором, побуждающим к совершению преступления». Предоставление таким осужденным возможность пройти лечение от наркозависимости «станет одним из важных средств ресоциализации личности и профилактики совершения повторных преступлений», считают в Верховном суде.

Согласно данным судебной статистики, которую приводит РБК, в 2024 года фигурантами дел по часть 1 статьи 228 стали 28 479 человек, по части 2 — 18 864, по части 3 — 85. Из них к лишению свободы приговорили 9403 человек, условному сроку — 17 148, еще пятерых оправдали. В Верховном суде отметили, что из 85 человек, ставших фигурантами дел по части 3 статьи 228 (хранение наркотиков в особо крупном размере без цели сбыта) только восемь лишили свободы на сроки более десяти лет, что, считают в ВС, свидетельствует о несоответствии действующих санкций степени общественной опасности преступлений.