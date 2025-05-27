В Москве под днищем автомобиля нашли «подозрительную коробку». Телеграм-каналы пишут, что машина принадлежит офицеру ВДВ

В московском районе Тропарево-Никулино под днищем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado нашли прикрепленную к нему «подозрительную коробку», сообщили телеграм-каналы Shot, «База» и «Осторожно, новости», а также агентство РИА Новости.

Белый внедорожник, как пишут телеграм-каналы, был припаркован на Ленинском проспекте недалеко от станции метро «Тропарево». По данным телеграм-каналов Shot и «База», машина принадлежит 54-летнему офицеру ВДВ. «Осторожно, новости» уточняет, что владельца зовут Александр Е.

За несколько дней до этого, как пишут телеграм-каналы, автомобиль разрисовали надписью «Черт». Такая же надпись, как утверждает Shot, была и на коробке, прикрепленной к днищу машины.

Приехавшая на место полиция оцепила парковку, сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Подозрительную коробку с машины снял робот-сапер, сам автомобиль эвакуировали.