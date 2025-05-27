В Дагестане после нескольких месяцев блокировки снова заработал телеграм. Об этом пишет «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к правительству региона.

«Это случилось еще неделю тому назад. Люди на автомате на это не обращали внимание. И сегодня дошло», — сказал источник.

Он не уточнил причины, по которым телеграм был разблокирован.

При этом в соседней Чечне, пишут «Ведомости» со ссылкой на местных жителей, блокировка сохраняется.

Телеграм в Дагестане и Чечне блокировался с конца 2024 года. В марте министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов назвал блокировку «вынужденной мерой» и заявил, что она была принята на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Поводом для этого стали в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.