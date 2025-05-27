В Балтийском море начались учения российского флота. Участвуют более 20 боевых кораблей и три тысячи военных

Российские военные начали плановые учения в Балтийском море, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Балтфлота ВМФ РФ.

В учениях принимают участие более 20 кораблей, около 25 самолетов и вертолетов, и около трех тысяч военнослужащих. Помимо сил Балтийского флота, задействованы Северный флот, а также авиация Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов.

Как заявили в Балтфлоте, цель учений — «поддержание благоприятного оперативного режима» и «отработка действий сил флота по обороне пунктов базирования» в акватории Балтийского моря.

Во время учений экипажи кораблей будут решать «противолодочные задачи», отработают защиту от безэкипажных катеров, проведут практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Как долго будут проходить учения, не уточняется.