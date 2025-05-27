Ультраправый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску, которого сняли с выборов, объявил об уходе из политики

Ультраправый политик Кэлин Джорджеску, который в прошлом году баллотировался в президенты Румынии, заявил, что уходит из политики. Свое обращение он опубликовал на фейсбуке.

По словам Джорджеску, он решил «прекратить активное участие в политическом процессе» и стать «пассивным наблюдателем общественной и социальной жизни». Джорджеску подчеркнул, что не входит ни в одну из партий, не собирается создавать свою и не хочет занимать государственные должности.

«Сейчас я сосредоточу все внимание и энергию на своей семье, которой нужны мир и особенно здоровье после этого напряженного периода», — заявил Джоджеску (цитата по Euractiv).

При этом он допустил, что вернется в политику в будущем: «Несмотря на то, что эта политическая глава закончилась, я убежден, что ценности и идеалы, за которые мы боролись, непоколебимы. Я готов вернуться, когда появится серьезная возможность, которая принесет реальную пользу Румынии и румынскому народу».

Кэлин Джорджеску стал известен осенью 2024 года, когда в Румынии началась президентская кампания. Он быстро набрал популярность, продвигая популистскую и националистическую повестку в тиктоке. Джорджеску занял первое место в первом туре выборов, но Конституционный суд отменил результаты из-за признаков вмешательства России. Джорджеску запретили снова баллотироваться.

В мае состоялось повторное голосование на президентских выборах. Первое место занял праворадикальный кандидат Джордже Симион, набравший 41% голосов. После победы в первом туре он пообещал, что назначит Джорджеску премьером. Однако во втором туре больше голосов набрал либеральный кандидат Никушор Дан. 26 мая он официально вступил в должность президента Румынии.