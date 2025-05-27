Басманный суд Москвы заочно приговорил к семи с половиной годам лишения свободы основательницу правозащитного проекта «Ковчег», юристку Анастасию Буракову по обвинению в распространении «фейков» об армии. Также ей на три года запретили администрировать сайты, сообщил адвокат Сергей Бадамшин. Прокурор просил для нее восемь с половиной лет колонии.

Буракова рассказала, что дело против нее возбудили из-за того, что она «вслух говорит то, что видят люди каждый день в сводках новостей». «По утверждению Минобороны, российская армия наносит удары только по военным объектам, утверждение в моем ТГ-канале о том, что она обстреливает украинские города, не соответствует действительности и имеет целью опорочить ВС РФ», — рассказала она о сути обвинения.

Уголовное дело в отношении Бураковой начали из-за ее выступления на митинге в Тбилиси, в первую годовщину российско-украинской войны, 24 февраля 2023 года. Во время выступления она заявила, что президент РФ Владимир Путин «обезумел и разрушает города». «Люди, которые зомбированы пропагандой, разрушают украинские города, пытают людей на оккупированных территориях, убивают мирных людей», — говорила Буракова.

Анастасия Буракова — основательница правозащитного проекта «Ковчег», который помогает россиянам, уехавшим из своей страны.

о проекте «Ковчег»

«Место, где будет возможность отдышаться» Из-за войны россияне уезжают в Турцию и Армению. Там им помогает проект «Ковчег». Вот его история

о проекте «Ковчег»

«Место, где будет возможность отдышаться» Из-за войны россияне уезжают в Турцию и Армению. Там им помогает проект «Ковчег». Вот его история