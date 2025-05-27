На химическом заводе на востоке Китая произошел взрыв

В Китае произошел взрыв на химическом заводе, расположенном в провинции Шаньдун на востоке страны, сообщает South China Morning Post. В результате взрыва «образовался огромный огненный шар, а в воздух поднялись столбы дыма», отмечает издание.

Центральное телевидение Китая также сообщило о происшествии, отметив, что принимаются все необходимые меры по спасению и оказанию медицинской помощи. Сколько людей пострадали и что стало причиной взрыва, не сообщается.

Взрыв произошел незадолго до полудня 27 мая на объекте компании Shandong Youdao Chemical в городском уезде Гаоми. Местные жители рассказали South China Morning Post, что в результате взрыва во многих домах выбило окна.

Компания Shandong Youdao Chemical была основана в 2019 году и занимается производством пестицидов, фармацевтических препаратов и других химических продуктов. Сейчас там работают более 300 человек. South China Morning Post со ссылкой на информацию в открытых источниках пишет, что Shandong Youdao Chemical — крупнейший в мире производитель пестицида хлорпирифоса.