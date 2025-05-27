Крупнейший банк Таиланда Bangkok Bank начал блокировать счета россиян. Новые счета иностранным туристам больше не открывают

Крупнейший коммерческий банк в Таиланде Bangkok Bank заблокировал счета некоторым россиянам и пригласил их в свои офисы с документами, сообщило 26 мая агентство ТАСС, ссылаясь на слова некоторых клиентов банка из России.

При этом некоторые россияне сообщили, что их счета банк не блокировал. Как отметило агентство, карты в том числе продолжают работать у россиян, которые при открытии счета в банке использовали туристическую визу.

«Мне сообщили, что мой тип визы не подходит для банковского счета, который был открыт в июне прошлого года, в то время когда у меня был [безвизовый] штамп», — рассказал клиент Bangkok Bank россиянин Евгений, ныне живущий в Таиланде по долгосрочной визе . Он отметил, что банк предложил ему закрыть счет и получить остаток средств наличными.

Представительница банка рассказала ТАСС 27 мая, что блокировка карт некоторых россиян не означает, что счет обязательно будет закрыт. «В некоторых случаях клиенты банка должны прийти в офис, чтобы разобраться с ситуацией», — отметила она.

Представительница Bangkok Bank добавила, что из-за участившихся случаев онлайн-мошенничества банк с января перестал открывать счета иностранным туристам вне зависимости от страны их происхождения. Это в том числе касается обладателей DTV-визы, поскольку она считается туристической. Счет в Bangkok Bank могут открыть иностранцы, приехавшие в страну по пенсионным или неиммиграционным визам.

Читайте также

Власти хотят обязать банки выявлять россиян, которые живут за границей. Чтобы собрать с них больше налогов Какие именно налоги вырастут? А скрыть, что я не в России, получится? 12 карточек