Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков днем 27 мая заявил, что украинцы «будут получать» в ответ на атаки беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении пообещал зеркальный ответ на «все российские угрозы и вызовы».

«Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить — будете получать. Идет мирный процесс, не идет мирный процесс, говорит что-то президент Трамп, не говорит — Россия будет обеспечивать свою безопасность», — сказал Песков в интервью корреспонденту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

Владимир Зеленский, который в своем вечернем обращении говорил в частности о развитии украинского оружейного производства, заявил, что в России «должны ощущать последствия».

«Конечно, публично мы не можем говорить об имеющихся планах, о наших возможностях, но перспектива ясна: зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Они там, в России, должны ощущать отчетливо последствия того, что делают против Украины. Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика — это ключевые элементы. Все должны производить мы [в Украине]», — сказал Зеленский.