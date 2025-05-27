Компания Потанина и «Т-Технологий» стала совладельцем «Яндекса»

Единственным владельцем компании «Меридиан-Сервис», входившей в консорциум инвесторов по выкупу российских активов «Яндекса», стала «Каталитик пипл». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого государственного реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Каталитик пипл» — структура «Т-Технологий» (владеет Т-Банком) и «Интерроса» миллиардера Владимира Потанина.

Согласно данным ЕГРЮЛ, «Каталитик пипл» получила 100% долей в «Меридиан-Сервис» 26 мая.

Вскоре «Интеррос» выпустил пресс-релиз, в котором подтвердил, что «Каталитик пипл» приобрела 9,95% акций «Яндекса», сделка была закрыта в конце мая 2025 года. «Приобретение миноритарной доли российского „Яндекса“ в полной мере отвечает стратегии „Интерроса“ по развитию инновационных направлений бизнеса. Мы выступаем стратегическим инвестором и рассматриваем эту сделку как долгосрочное вложение», — заявили в компании.

Информацию о сделке подтвердили в «Т-Технологии».

Ранее «Меридиан-Сервис» принадлежала бывшему зампреду правления «Газпрома» Александру Рязанову.

«Меридиан-Сервис» был среди инвесторов по приобретению российского бизнеса «Яндекса». Контроль над основным юридическим лицом российского «Яндекса» перешел в 2024 году к закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Консорциум.Первый». Помимо «Меридиан-Сервиса», в его состав вошли компании: FMP, созданная менеджерами «Яндекса», «Аргонавт» (принадлежит «Лукойлу»), Infinity Management (ею владеет управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава), IT.Elaboration (принадлежит Павлу Прассу — гендиректору АО «Специализированный депозитарий „ИНФИНИТУМ“»). «Меридиан-Сервис» получил 10% в фонде «Консорциум. Первый».

Главными претендентами на участие в консорциуме по покупке контроля в «Яндексе» источники The Bell и «Медузы» ранее называли в том числе Владимира Потанина.

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