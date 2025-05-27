Бывший профессор МГУ покончил с собой после того, как мошенники обманули его на 50 миллионов рублей

Бывший профессор Московского государственного университета совершил самоубийство после того, как был обманут мошенниками, сообщил телеграм-канал Baza 27 мая. По его данным, тело погибшего мужчины обнаружили в бане его друга. В личных вещах мужчины нашли копию постановления о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Baza не приводит имя мужчины. По информации телеграм-канала Mash, это бывший профессор МГУ Борис Бояринцев. На сайте МГУ есть данные о человеке с таким именем, это доктор экономических наук, работавший профессором на кафедре экономики социальной сферы на социологическом факультете. При этом Mash пишет, что Бояринцев работал на экономическом факультете.

По данным телеграм-каналов, Бояринцев стал жертвой мошенников (Mash называет их украинскими мошенниками). Как сообщает Baza, с декабря 2024 года мужчина передал преступникам 52,6 миллиона рублей, в том числе 18 миллионов, полученных от продажи двух квартир.

Обновление. Государственное агентство ТАСС также сообщило, что, по данным правоохранительных органов, бывший профессор МГУ, отдавший мошенникам более 50 миллионов рублей, покончил с собой. Имя погибшего агентство не привело. Дочь 78-летнего Бориса Бояринцева подтвердила телеграм-каналу «Осторожно, новости» информацию о его смерти.

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