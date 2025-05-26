США отложили введение 50-процентных пошлин на импорт из Евросоюза

Президент США Дональд Трамп 25 мая заявил, что отложит введение 50% ввозной пошлины на импорт из ЕС. По словам Трампа, пишет CNN, решение отсрочить вступление в силу новых пошлин было принято после «очень приятного» телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Она сказала, что хочет серьезных переговоров», — заявил Трамп, добавив, что глава Еврокомиссии попросила отсрочить введение новых ввозных пошлин до 9 июля, и он на это согласился.

Фон дер Ляйен, в свою очередь, сообщила, что у них с Трампом состоялся «хороший разговор». «Европа готова к быстрому и решительному началу переговоров. Чтобы достичь хорошей сделки, нам нужно время до 9 июля», — написала глава Еврокомиссии в соцсети X.

Трамп ранее заявлял, что 50-процентные пошлины на импорт из ЕС будут введены с 1 июня. Еще 23 мая президент США настаивал именно на этой дате, подчеркивая, что переговоры с ЕС зашли в тупик.

В марте президент США объявил, что с 10 апреля резко повысятся пошлины на импорт в США из почти всех стран мира. Это заявление вызвало резкое падение основных биржевых индексов как в США, так и в других странах. За день до того, как новые тарифы должны были вступить в силу, Трамп заявил, что приостанавливает повышение пошлин для большинства стран (но не для Китая), что вызвало резкий рост биржевых индексов.

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