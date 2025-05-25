Болид семикратного победителя «Формулы-1» Михаэля Шумахера продан за 16 миллионов евро

Болид, на котором Михаэля Шумахер в 2001 году выиграл Гран-при Венгрии и Монако и стал чемпионом «Формулы-1», продан за 15,98 миллиона евро, сообщает The New York Times.

Автомобиль Ferrari F2001 был выставлен на торги, которые провел 24 мая в Монако аукционный дом RM Sothebyʼs.

RM Sothebyʼs

За лот велась активная борьба, отмечает издание, торги начинались с отметки 8 миллионов евро. Имя покупателя традиционно не разглашается, известно лишь, что он делал ставки из зала, а не по телефону.

Ушедший с молотка Ferrari F2001 стал самым дорогим автомобилем Шумахера, проданным на аукционе. Дороже этого лота ранее с молотка уходили лишь три гоночных автомобиля команды Mercedes.

Исторический рекорд цены гоночных автомобилей, проданных на аукционах, был установлен ранее в 2025 году, когда Mercedes W196, участвовавший в гонках «Формула-1» в середине 1950-х годов, был продан за 51,2 миллиона евро, напоминает NYT.

Михаэл Шумахер — семикратный победитель «Формулы-1». В конце 2013 года он получил черепно-мозговую травму, когда катался на лыжах во французских Альпах, и с тех пор не появляется на публике. Семья Шумахера, которому сейчас 56 лет, крайне тщательно оберегает его частную жизнь.