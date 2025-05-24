Во французских Каннах, где проходит одноименный кинофестиваль, отключилось электричество

Во французском департаменте Приморские Альпы произошло масштабное отключение электроэнергии, которое затронуло Канны, сообщает издание Deadline.

Причиной отключения электричества стала авария на высоковольтной линии электропередачи, сообщает FranceInfo со ссылкой на данные жандармерии. По информации ведомства, речь может идти о диверсии. Жандармерия сообщила, что «одним из двух злонамеренных действий, которые привели к отключению электроэнергии», был поджог высоковольтной подстанции в коммуне Таннерон (департамент Вар). Что стало причиной второго происшествия, пока не уточняется.

В Каннах вечером 24 мая должна состояться церемония закрытия 78-го ежегодного международного кинофестиваля. Кинокритик Андрей Плахов сообщил в фейсбуке, что показы фильмов на фестивале были прерваны.

Deadline отмечает, что электричество отключилось по всему городу: в магазинах и ресторанах погас свет, оплата осуществляется только наличными, светофоры отключились, наблюдаются перебои с интернетом. Издание Screen Daily сообщает, что электричество также отключилось в нескольких кинозалах.

Представитель фестиваля сообщил Variety , что Дворец фестивалей, где пройдет закрытие мероприятия, «перешел на независимое электроснабжение». Ожидается, что церемония закрытия «пройдет по плану». При этом показы в кинотеатре Cineum временно приостановлены и возобновятся, как только будет восстановлено электроснабжение.