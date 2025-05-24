В Свердловской области полиция и ультраправые активисты сорвали вечеринку с участием травести-артистов. На организатора составили протокол о «ЛГБТ-пропаганде»
В Каменске-Уральском Свердловской области сотрудники правоохранительных органов и участники ультраправой организации «Русская община» сорвали вечеринку в стиле 90-х, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Об этом же пишет издание PostNews, опубликовавшее видео с рейда.
На вечеринку были приглашены травести-артисты, рассказал собеседник агентства. По его словам, силовики и активисты «остановили ЛГБТ-мракобесие».
В ходе рейда были задержаны 26 человек, как утверждается, для снятия отпечатков пальцев и осмотра. На организатора мероприятия составили протокол об «ЛГБТ-пропаганде» (статья 6.21 КоАП).
По данным ТАСС, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об «экстремистской» организации (282.2 УК).
Верховный суд России в ноябре 2023 года объявил «экстремистским» и запретил «международное движение ЛГБТ». После этого по всей стране полиция начала приходить в клубы, которые устраивали квир-мероприятия. На фоне преследований ЛГБТК+ в России из страны начали уезжать активисты, а гей-клубы — закрываться.