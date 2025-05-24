В работе соцсети Х произошел сбой

Пользователи Х пожаловались на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который регистрирует такие жалобы.

Большинство пользователей сообщили о проблемах с работой приложения, некоторые также пожаловались на сайт Х. Так, при попытке загрузить ленту на сайте Х появляется сообщение: «Что-то пошло не так. Попробуйте перезагрузить страницу».

Сбой наблюдается по всему миру. В частности, сообщения о проблемах с работой Х поступают из США, Канады, Франции и других стран Европы, России, Турции и Японии.