Суд в Париже вынес приговор по делу об ограблении Ким Кардашьян в 2016 году. Обвиняемые получили сроки до восьми лет, но вышли на свободу

Суд в Париже вынес приговор фигурантам дела об ограблении звезды реалити-шоу Ким Кардашьян в одном из отелей города в 2016 году, сообщает RFI.

Кардашьян ограбили в октябре 2016 года в одном из отелей в центре Парижа, куда звезда реалити-шоу приехала на неделю моды. Грабители проникли в номер Кардашьян, связали ее и заперли в ванной. Похитив из номера ценности на сумму около 9 миллионов евро, преступники скрылись. Среди похищенных вещей в том числе было бриллиантовое кольцо, подаренное бывшим мужем Кардашьян, рэпером Канье Уэстом. Вскоре полиция задержала по подозрению в ограблении несколько человек.

В итоге перед судом предстали десять обвиняемых — девять мужчин и одна женщина, которым на момент совершения преступления было от 59 до 70 лет. Во французских СМИ, отмечает RFI, их прозвали «дедами-грабителями», в русскоязычных — «стариками-разбойниками».

Главный фигурант дела и организатор кражи — 69-летний Аомар Айт Кедаш — получил самый суровый приговор: восемь лет тюремного заключения, из которых пять — условно. Однако с учетом отбытого под стражей срока, он вышел на свободу после заседания суда.

Другие фигуранты дела получили существенно меньшие сроки и также были освобождены из-под стражи. Двое из них — обвиняемые в передаче грабителям информации о драгоценностях в номере Кардашьян — были оправданы.

Судья Давид Де Па, зачитывая приговоры, заявил, что «состояние здоровья обвиняемых не позволяет лишать кого-либо из них свободы». Прокуратура запрашивала для обвиняемых до 10 лет тюрьмы.

Только двое обвиняемых признались в участии в ограблении и выразили сожаление, отмечает BFMTV. Кедаш, который за время процесса почти потерял слух и возможность говорить, попросил прощения у Кардашьян через адвоката. «Я вас прощаю, — ответила она. — Хотя это не отменяет травмы. Я верю, что каждый заслуживает второй шанс». Адвокаты Кардашьян заявили, что она удовлетворена вердиктом.