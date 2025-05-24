«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России по футболу

Футбольный клуб «Краснодар» из одноименного города стал победителем Российской премьер-лиги, обыграв московское «Динамо».

Матч заключительного тура РПЛ прошел в Краснодаре и закончился со счетом 3:0. Голы забили Джон Кордоба (46-я минута), Никита Кривцов (81) и Эдуард Сперцян (90+10, с пенальти).

После победы над «Динамо» клуб набрал 67 очков. Второе место в турнире занял петербургский «Зенит», набравший 66 очков после победы над грозненским «Ахматом» (3:0).

Футбольный клуб «Краснодар» был основан предпринимателем Сергеем Галицким в 2008 году. В этом сезоне команда впервые выиграла чемпионат России. Ранее шесть лет подряд победителем турнира становился «Зенит».

«Краснодар» выступает в РПЛ с сезона 2011/2012. В прошлом году клуб занял второе место в турнире, а до этого «Краснодар» трижды (в 2015-м, 2019-м и 2020-м) становился третьим клубом РПЛ.