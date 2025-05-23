В Орловской области упал военный вертолет. Экипаж погиб

Обновление. В Орловской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-8, экипаж погиб, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Московского военного округа. разрушений на земле нет. Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность, заявили в МВО.

Вертолет потерпел крушение за поселком Нарышкино Орловской области, сообщили ТАСС в местной Единой дежурной диспетчерской службе.

Вертолет упал около 14:00, сообщает близкий к силовикам телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев. По их словам, на месте крушения начался пожар, слышны взрывы.

По данным собеседников ТАСС, «население не пострадало». Телеграм-канал Shot утверждает, что вертолет упал из-за отказа двигателя, два человека — экипаж вертолета — погибли.

Mash пишет, что упал военный вертолет, предположительно, Ми-8. Погибли пилот и бортмеханик. Официально о погибших пока не сообщалось.