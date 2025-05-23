В Кургане напали с молотком на одного из руководителей оборонного завода «Курганприбор»

Полиция проводит проверку по факту нападения в Кургане на сотрудника оборонного предприятия НПО «Курганприбор», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Как пишет местное издание «Область 45», нападение произошло вечером 22 мая — неизвестный злоумышленник несколько раз ударил сотрудника предприятия молотком по голове, когда тот заходил в подъезд своего дома. Преступник скрылся, пострадавшего госпитализировали.

По сведениям СМИ, пострадавший — заместитель гендиректора и главный конструктор «Курганприбора» Андрей Кондратьев.

Следствие связывает происшествие с профессиональной деятельностью Кондратьева, пишут «Область 45» и «Ура.ру». Кондратьева называют «ключевой фигурой» на «Курганприборе» и «воспитанником» председателя совета директоров предприятия, сенатора Сергея Муратова.

«Курганприбор» производит широкий спектр продукции для оборонного комплекса. Из-за российско-украинской войны предприятие находится под санкциями США, Евросоюза и других стран Запада.