В Гамбурге произошло нападение с ножом на центральном вокзале. Больше 10 человек пострадали
Источник: Der Spiegel
В Гамбурге преступник с ножом напал на прохожих, как минимум 12 человек пострадали. Об этом сообщил Der Spiegel.
Точное число пострадавших неизвестно. Нападение произошло примерно в 18:00 по местному времени (19:00 мск).
Источник издания рассказал, трое человек получили «опасные для жизни ранения», у еще троих серьезные ранения. Еще шесть человек получили легкие травмы.
По информации Bild, полиция задержала женщину. Какое отношение она имеет к инциденту, не уточняется.