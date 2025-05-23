В Гамбурге произошло нападение с ножом на центральном вокзале. Больше 10 человек пострадали

В Гамбурге преступник с ножом напал на прохожих, как минимум 12 человек пострадали. Об этом сообщил Der Spiegel.

Точное число пострадавших неизвестно. Нападение произошло примерно в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

Источник издания рассказал, трое человек получили «опасные для жизни ранения», у еще троих серьезные ранения. Еще шесть человек получили легкие травмы.

По информации Bild, полиция задержала женщину. Какое отношение она имеет к инциденту, не уточняется.