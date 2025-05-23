Умер фотограф Себастьян Сальгадо

Бразильский фотограф Себастьян Сальгадо умер в возрасте 81 года. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на институт Terra (Instituto Terra), основанный Сальгадо и его женой.

Причиной смерти стала лейкемия, говорится в заявлении семьи фотографа.

«С помощью объектива своей камеры Себастьян неустанно боролся за более справедливый, гуманный и экологичный мир. Будучи фотографом, который постоянно путешествовал по миру, он заразился малярией в 2010 году в Индонезии во время работы над своим проектом Genesis. Пятнадцать лет спустя осложнения от этой болезни переросли в тяжелую лейкемию, которая в конечном итоге унесла его жизнь», — отмечается в нем.

Photos That Changed Sebastião Salgadoʼs Life Brut America

Сальгадо родился в городе Айморес в бразильском штате Минас-Жерайс в 1944 году. Он окончил экономический факультет Университета Сан-Паулу. Сделать фотографию своей профессиональной деятельностью он решил в 1970-х годах, когда переехал с женой во Францию.

Главной темой его работ становились бедность, миграция, гуманитарные катастрофы и экологические кризисы. Для его работы были характеры «черно-белые образы, яркая тональность и эмоциональная насыщенность», отмечает AP.

«Карьера Сальгадо привела его в более чем 130 стран за пять десятилетий, где он документировал несправедливость с людьми и природу с помощью мгновенно узнаваемых черно-белых композиций, сформированных выразительным освещением. Его красивые снимки человеческих страданий становились поводом для критики и поводом называть его „эстетом несчастья“», — говорится в публикации The Guardian.

Среди его основных работ — серия «Амазония», «Рабочие», показывающая физический труд людей по всему миру, и «Исход», которым Сальгадо запечатлел людей, находящихся в пути, в том числе беженцев и жителей трущоб.

В 2014 году Вим Вендерс и сын фотографа Жулиан Сальгадо сняли о его жизни документальный фильм «Соль земли», который получил специальный приз жюри на Каннском фестивале.