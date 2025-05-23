Трамп пригрозил Apple пошлинами в 25%, если айфоны не будут производить в США

Власти США обложат товары Apple 25-процентными пошлинами, если компания не прекратит производить iPhone за пределами страны, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Я уже давно сообщил Тиму Куку из Apple, что ожидаю, что их iPhone будут производить и собирать в США, а не в Индии или где-либо еще», — написал Трамп в соцсети Truth Social. В противном случае, заявил президент США, для Apple установят тариф в размере «не менее 25%».

Акции Apple на бирже NASDAQ в моменте упали на 4%, до 193,4 доллара за бумагу.

Заводы, где производят товары Apple, находятся в Китае, Индии и Вьетнаме. Как сообщала газета The Wall Street Journal, еще до начала тарифной войны США и Китая компания перенесла в Индию производство для американского рынка, но наиболее прибыльные модели телефонов высокого класса — Pro и Pro Max — продолжают производить в Китае. Apple изучает возможность перенести часть производства в США, но, по оценке WSJ, на это уйдут годы. По данным издания, Apple также рассматривает возможность повысить цены на новую линейку айфонов, которая будет представлена осенью 2025 года.

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