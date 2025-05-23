Сергей Лавров: Россия передаст Украине свои условия мира сразу после завершения обмена пленными

Россия будет готова передать Украине свой список условий прекращения огня сразу по завершении обмена пленными, который начался в пятницу, 23 мая. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

По словам Лаврова, Москва сейчас ведет «активную работу» над списком.

Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает.

Обменяться документами, в которых будут детально прописано видение условий прекращения огня с каждой стороны, Украина и Россия договорились на переговорах в Стамбуле.

Россия также готовит отдельный «меморандум о будущем мирном договоре». О нем впервые упомянул президент РФ Владимир Путин по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 19 мая, уже после стамбульских переговоров. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что перечень условий и меморандум — два разных документа.

Договоренность об обмене пленными — тысячу на тысячу человек — также была достигнута в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский и Минобороны РФ днем 23 мая подтвердили, что процесс начался. Он может занять несколько дней.