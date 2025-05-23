Минюст объявил «иноагентом» председателя «Международного Мемориала» Яна Рачинского
Источник: Минюст РФ
Министерство юстиции РФ обновило в пятницу список «иностранных агентов», добавив в него семь человек.
В реестр попали:
- журналист Андрей Королев;
- экономист Дмитрий Некрасов;
- историк, бывший директор Института научной информации по общественным наукам РАН Юрий Пивоваров;
- правозащитник, председатель «Международного Мемориала» Ян Рачинский;
- юрист Игорь Слабых;
- поэт Александр Смирнов (Дельфинов);
- бывший ведущий НТВ, украинский журналист Алексей Суханов.
По версии Минюста, они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы «иноагентов», а также выступали против «специальной военной операции» России в Украине.