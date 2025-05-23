Минюст объявил «иноагентом» председателя «Международного Мемориала» Яна Рачинского

Министерство юстиции РФ обновило в пятницу список «иностранных агентов», добавив в него семь человек.

В реестр попали:

журналист Андрей Королев;

экономист Дмитрий Некрасов;

историк, бывший директор Института научной информации по общественным наукам РАН Юрий Пивоваров;

правозащитник, председатель «Международного Мемориала» Ян Рачинский;

юрист Игорь Слабых;

поэт Александр Смирнов (Дельфинов);

бывший ведущий НТВ, украинский журналист Алексей Суханов.

По версии Минюста, они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы «иноагентов», а также выступали против России в Украине.