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Минюст объявил «иноагентом» председателя «Международного Мемориала» Яна Рачинского

Источник: Минюст РФ

Министерство юстиции РФ обновило в пятницу список «иностранных агентов», добавив в него семь человек.

В реестр попали:

  • журналист Андрей Королев;
  • экономист Дмитрий Некрасов;
  • историк, бывший директор Института научной информации по общественным наукам РАН Юрий Пивоваров;
  • правозащитник, председатель «Международного Мемориала» Ян Рачинский;
  • юрист Игорь Слабых;
  • поэт Александр Смирнов (Дельфинов);
  • бывший ведущий НТВ, украинский журналист Алексей Суханов.

По версии Минюста, они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы «иноагентов», а также выступали против «специальной военной операции» России в Украине. 